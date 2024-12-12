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В Одессе начнут сносить нахалстрои — первый список уже сформирован

В Одессе начнут сносить нахалстрои — первый список уже сформирован

В Одессе начнут выполнять решения судов о сносе незаконных зданий. В список на демонтаж уже занесен 31 объект. И это только начало.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета (ГАСК) Александр Авдеев.

Новое Положение, которое позволяет управлению бороться с нахалстроями, депутаты утвердили на последней сессии горсовета.

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Александр Авдеев отметил, что инспекторы ГАСК регулярно выявляют незаконные постройки, выдают предписания на устранение нарушений с определением срока выполнения.

Город выиграл большое количество дел, однако в связи с невыполнением должниками в добровольном порядке, есть необходимость делать такой демонтаж силами города. Однако это не выполняются, поскольку отсутствует механизм выполнения таких решений.

Теперь ситуация может измениться.

«Поэтому внесли изменения в наше положение и определили Управление ГАСК уполномоченным органом Одесского городского совета по выполнению решений суда о сносе самовольно построенных объектов, принятых в пользу Одесского городского совета», — пояснил Александр Авдеев.

ДАБК

Уже сформирован первый перечень таких строений, которые подлежат сносу — это 31 объект.

«Поэтому сейчас начинаем работать над тем, чтобы разработать действенный механизм в этом направлении…», — добавил чиновник.

Ранее Александр Авдеев сообщал, что владельцев дома Гоголя могут оштрафовать на 2,7 миллионов ​​гривен за достройку дополнительного этажа на архитектурной достопримечательности.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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