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В Одесі почнуть зносити нахалбуди – перший список уже сформовано

В Одесі почнуть зносити нахалбуди – перший список уже сформовано

В Одесі почнуть виконувати рішення судів про знесення незаконних будівель. У список на демонтаж уже занесено 31 об’єкт. І це тільки початок.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради (ДАБК) Олександр Авдєєв.

Нове Положення, яке дає змогу управлінню боротися з нахаббудами, депутати затвердили на останній сесії міськради.

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Олександр Авдєєв зазначив, що інспектори ДАБІ регулярно виявляють незаконні споруди, видають приписи на усунення порушень із визначенням терміну виконання.

Місто виграло велику кількість справ, однак у зв’язку з невиконанням боржниками в добровільному порядку, є необхідність робити такий демонтаж силами міста. Однак це не виконуються, оскільки відсутній механізм виконання таких рішень.

Тепер ситуація може змінитися.

«Тому внесли зміни до нашого положення і визначили Управління ДАБІ уповноваженим органом Одеської міської ради з виконання рішень суду щодо знесення самовільно збудованих об’єктів, ухвалених на користь Одеської міської ради», – пояснив Олександр Авдєєв.

ДАБК

Уже сформовано перший перелік таких будівель, які підлягають знесенню – це 31 об’єкт.

«Тому зараз починаємо працювати над тим, щоб розробити дієвий механізм у цьому напрямку…», – додав чиновник.

Раніше Олександр Авдєєв повідомляв, що власників будинку Гоголя можуть оштрафувати на 2,7 мільйона гривень за добудову додаткового поверху на архітектурній пам’ятці.

 

 

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