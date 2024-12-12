В Одесі почнуть зносити нахалбуди – перший список уже сформовано

В Одесі почнуть виконувати рішення судів про знесення незаконних будівель. У список на демонтаж уже занесено 31 об’єкт. І це тільки початок.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради (ДАБК) Олександр Авдєєв.
Нове Положення, яке дає змогу управлінню боротися з нахаббудами, депутати затвердили на останній сесії міськради.
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Олександр Авдєєв зазначив, що інспектори ДАБІ регулярно виявляють незаконні споруди, видають приписи на усунення порушень із визначенням терміну виконання.
Місто виграло велику кількість справ, однак у зв’язку з невиконанням боржниками в добровільному порядку, є необхідність робити такий демонтаж силами міста. Однак це не виконуються, оскільки відсутній механізм виконання таких рішень.
Тепер ситуація може змінитися.
«Тому внесли зміни до нашого положення і визначили Управління ДАБІ уповноваженим органом Одеської міської ради з виконання рішень суду щодо знесення самовільно збудованих об’єктів, ухвалених на користь Одеської міської ради», – пояснив Олександр Авдєєв.
Уже сформовано перший перелік таких будівель, які підлягають знесенню – це 31 об’єкт.
«Тому зараз починаємо працювати над тим, щоб розробити дієвий механізм у цьому напрямку…», – додав чиновник.
Раніше Олександр Авдєєв повідомляв, що власників будинку Гоголя можуть оштрафувати на 2,7 мільйона гривень за добудову додаткового поверху на архітектурній пам’ятці.