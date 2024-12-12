В Одесі почнуть зносити нахалбуди – перший список уже сформовано

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради (ДАБК) Олександр Авдєєв.

Нове Положення, яке дає змогу управлінню боротися з нахаббудами, депутати затвердили на останній сесії міськради.

Олександр Авдєєв зазначив, що інспектори ДАБІ регулярно виявляють незаконні споруди, видають приписи на усунення порушень із визначенням терміну виконання.

Місто виграло велику кількість справ, однак у зв’язку з невиконанням боржниками в добровільному порядку, є необхідність робити такий демонтаж силами міста. Однак це не виконуються, оскільки відсутній механізм виконання таких рішень.

Тепер ситуація може змінитися.

«Тому внесли зміни до нашого положення і визначили Управління ДАБІ уповноваженим органом Одеської міської ради з виконання рішень суду щодо знесення самовільно збудованих об’єктів, ухвалених на користь Одеської міської ради», – пояснив Олександр Авдєєв.

Уже сформовано перший перелік таких будівель, які підлягають знесенню – це 31 об’єкт.

«Тому зараз починаємо працювати над тим, щоб розробити дієвий механізм у цьому напрямку…», – додав чиновник.

Раніше Олександр Авдєєв повідомляв, що власників будинку Гоголя можуть оштрафувати на 2,7 мільйона гривень за добудову додаткового поверху на архітектурній пам’ятці.