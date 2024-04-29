За пристройку на доме Гоголя владельцу грозит внушительный штраф

Об этом в Фейсбук сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

В Одессе проведена внеплановая проверка нарушения строительного законодательства при реконструкции дома Гоголя на ул. Гоголя, 11. Ее проводила Госинспекция градостроительства с привлечением представителей Управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета.

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Как сообщалось раннее, в 2023 году под видом продолжения противоаварийных работ на здании началось возведение третьего этажа со стороны двора и устройство новых балконов. Фактически владелец самовольно пытается приспособить жилой дом под гостиницу.

По результатам проведения внеплановой проверки составлены материалы о нарушении. Согласно Закону Украины, сумма штрафных санкций составляет 2 млн 720 тысяч 700 грн.

Напомним, возведенный в 1846-1849 годах дом на Гоголя является объектом культурного наследия и внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник истории, архитектуры и градостроительства местного значения. Сейчас домом владеет ООО «Хилс Инвест».