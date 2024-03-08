Новости Одессы и Одесской области

В Одессе построят новый бюветный комплекс: где именно

В Одессе построят новый бюветный комплекс: где именно

Новый бюветный комплекс в Одессе появится в сквере «Звездный». Его проектирование и строительство уже начато Департаментом экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета. Об этом сообщает Одесский городской совет.

7 марта состоялась встреча в помещении Пересыпской райадминистрации, совместно с представителями Департамента экологии и развития рекреационных зон и депутатами Одесского городского совета. Во время мероприятия были представлены основные проектные решения, связанные со строительством бювета.

Местные жители, принявшие участие во встрече, выразили положительную реакцию и поддержку инициативы по созданию бюветного комплекса в сквере возле кинотеатра «Звездный». Они отметили, что такой объект не только обеспечит их чистой питьевой водой, но и станет альтернативным источником водообеспечения в случае чрезвычайных ситуаций.

Работающие бюветы в Одессе

Сейчас в Одессе насчитывается 18 бюветов, которые работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Расположены они по следующим адресам:

Приморский район

  • Старо-Базарный сквер, 3ю;
  • Гагарина проспект, 33ю;
  • Академическая, 11ю;
  • Ольгиевская, 37ю;
  • Старопортофранковская, 105ю;
  • Академическая, 2ю (работает до 18:00);
  • Академическая, 30ю.

Киевский район

  • Фонтанская дорога, 16ю;
  • Адмиральский проспект, 31ю;
  • Дача Ковалевского, 150ю;
  • проспект Небесной Сотни, 14ю.

Малиновский район

  • Космонавтов, 15ю;
  • Михайловская площадь, 19ю;
  • Ицхака Рабина, 1ю;
  • Дальницкая, 25ю;
  • Инглези, 1ю.

Суворовский район

  • Крымская, 71ю;
  • Курорт Куяльник, 4ю.

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