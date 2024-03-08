В Одессе построят новый бюветный комплекс: где именно

Новый бюветный комплекс в Одессе появится в сквере «Звездный». Его проектирование и строительство уже начато Департаментом экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета. Об этом сообщает Одесский городской совет.
7 марта состоялась встреча в помещении Пересыпской райадминистрации, совместно с представителями Департамента экологии и развития рекреационных зон и депутатами Одесского городского совета. Во время мероприятия были представлены основные проектные решения, связанные со строительством бювета.
Местные жители, принявшие участие во встрече, выразили положительную реакцию и поддержку инициативы по созданию бюветного комплекса в сквере возле кинотеатра «Звездный». Они отметили, что такой объект не только обеспечит их чистой питьевой водой, но и станет альтернативным источником водообеспечения в случае чрезвычайных ситуаций.
Работающие бюветы в Одессе
Сейчас в Одессе насчитывается 18 бюветов, которые работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Расположены они по следующим адресам:
Приморский район
- Старо-Базарный сквер, 3ю;
- Гагарина проспект, 33ю;
- Академическая, 11ю;
- Ольгиевская, 37ю;
- Старопортофранковская, 105ю;
- Академическая, 2ю (работает до 18:00);
- Академическая, 30ю.
Киевский район
- Фонтанская дорога, 16ю;
- Адмиральский проспект, 31ю;
- Дача Ковалевского, 150ю;
- проспект Небесной Сотни, 14ю.
Малиновский район
- Космонавтов, 15ю;
- Михайловская площадь, 19ю;
- Ицхака Рабина, 1ю;
- Дальницкая, 25ю;
- Инглези, 1ю.
Суворовский район
- Крымская, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
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