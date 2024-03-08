В Одессе построят новый бюветный комплекс: где именно

7 марта состоялась встреча в помещении Пересыпской райадминистрации, совместно с представителями Департамента экологии и развития рекреационных зон и депутатами Одесского городского совета. Во время мероприятия были представлены основные проектные решения, связанные со строительством бювета.

Местные жители, принявшие участие во встрече, выразили положительную реакцию и поддержку инициативы по созданию бюветного комплекса в сквере возле кинотеатра «Звездный». Они отметили, что такой объект не только обеспечит их чистой питьевой водой, но и станет альтернативным источником водообеспечения в случае чрезвычайных ситуаций.

Работающие бюветы в Одессе

Сейчас в Одессе насчитывается 18 бюветов, которые работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Расположены они по следующим адресам:

Приморский район

Старо-Базарный сквер, 3ю;

Гагарина проспект, 33ю;

Академическая, 11ю;

Ольгиевская, 37ю;

Старопортофранковская, 105ю;

Академическая, 2ю (работает до 18:00);

Академическая, 30ю.

Киевский район

Фонтанская дорога, 16ю;

Адмиральский проспект, 31ю;

Дача Ковалевского, 150ю;

проспект Небесной Сотни, 14ю.

Малиновский район

Космонавтов, 15ю;

Михайловская площадь, 19ю;

Ицхака Рабина, 1ю;

Дальницкая, 25ю;

Инглези, 1ю.

Суворовский район

Крымская, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

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