Где в Одессе ремонтируют дороги 24 и 25 апреля

Сегодня, в субботу, 24 апреля, и в воскресенье, 25 апреля, в Одессе запланированы ремонтные работы во всех районах города.
По данным Управления дорожного хозяйства горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт Новощепного ряда и ул. Черняховского.
Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован по:
- ул. Черняховского;
- ул. Приморской.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.
Текущий ремонт будет проводиться на следующих улицах:
- ул. Маршала Малиновского;
- ул. Генерала Петрова;
- ул. Академика Филатова;
- ул. Варненской;
- ул. Разумовской.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевской.
Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- пр. Небесной Сотни;
- ул. Львовской;
- ул. Левитана;
- ул. 13-я линия;
- ул. Академика Королева;
- пл. Толбухина.
В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет вестись по следующим улицам:
- ул. Черноморского казачества;
- Балтская дорога;
- пр. Добровольского.
В зависимости от погоды план работ может быть изменен.