Где в Одессе ремонтируют дороги 24 и 25 апреля

В Одесской области стелют асфальт на “убитой” дороге в Раздельную (видео) В Одесской области ремонтируют семикилометровый участок дороги, которая соединят город Раздельная с трассой регионального значения Р-33 (проходит через винницкую и Одесскую области, от Винницы до КПП “Кучурган” на границе с Молдовой). ПОДРОБНЕЕ