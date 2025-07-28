Ключевые моменты:

В Одессе стартовали работы по восстановлению жилого дома на Пастера, 54.

Здание было повреждено в результате удара 14 ноября, из-за которого погибла женщина и пострадали 10 человек.

Ход восстановительных работ и последствия атаки

На данном этапе строители проводят демонтаж чердака и третьего этажа. Они разбирают поврежденные стены, внутренние перегородки и вывозят строительный мусор, образовавшийся в результате разрушений. Следующим этапом запланировано возведение новых стен и перегородок, обустройство межэтажных перекрытий и полную замену кровли дома.

Дом пострадал 14 ноября во время массированного комбинированного удара. Тогда противник атаковал Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря и 29 ударными беспилотниками типа «Shahed». В результате попадания погибла 35-летняя женщина. Еще десять человек получили ранения. Кроме того, был поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения, что привело к временной остановке работы одной из городских котельных.

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