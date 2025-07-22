Ключевые моменты:

Атака «шахедами» по Одессе 22 июля: в Киевском районе сгорели около 15 автомобилей на парковке, разрушен супермаркет «Копейка», пострадал банк и фитнес-клуб;

Пострадавшая женщина госпитализирована, 10 человек получили психологическую помощь;

Выбиты окна в жилом комплексе, работает оперативный штаб.

От ночного обстрела пострадал супермаркет «Копейка» на Люстдорфской дороге. «Шахед» упал прямо у фасада здания, часть обломков залетели внутрь. Взрывной волной уничтожены товары, оборудование и фасад. По словам исполнительного директора сети Дмитрия Богданова, магазин разрушен на 95%.

Среди поврежденных объектов — здание банка и фитнес-клуб, где чудом не пострадали охранник и кот.

В жилом комплексе выбиты окна. Из 30 обгоревших на парковке автомобилей половина полностью уничтожены. На месте работают коммунальные службы, развернут городской оперативный штаб.

Также в результате атаки дронов повреждения получила одна из пожарно-спасательных частей города и общежитие пожарной части: выбито остекление зданий и поврежден фасад. К счастью, личный состав не пострадал, ведь находился в укрытии.

По данным прокуратуры, пострадала 41-летняя женщина, получившая минно-взрывную травму — она госпитализирована. Еще десяти людям оказана психологическая помощь.

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