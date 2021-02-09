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В Одессе водители грузовиков проезжают по закрытому Ивановскому мосту – в мэрии недовольны

В Одессе водители грузовиков проезжают по закрытому Ивановскому мосту – в мэрии недовольны

В Одесском городском совете недовольны безответственностью водителей грузовиков, которые продолжают проезжать по Ивановскому мосту, невзирая на то, что с 1 февраля проезд крупногабаритного транспорта по путепроводу запрещен из-за его неудовлетворительного состояния.

Как сообщили в мэрии, коммунальщики, согласно схеме организации дорожного движения, установили соответствующие дорожные знаки, ограничивающие движение по мосту грузового транспорта.

«К сожалению, многие водители игнорируют ограничения и продолжают проезжать по мосту, несмотря на то, что большая нагрузка может привести к разрушению инженерных конструкций путепровода», – констатируют в горсовете.

В этой связи департамент транспорта, связи и организации дорожного движения одесской мэрии совместно с Управлением Укртрансбезопасности и Управлением патрульной полиции в Одесской области принял решение усилить контроль на подъездах к Ивановскому мосту.

Как сообщается, с 5 февраля 2021 года на подъездах к Ивановскому путепроводу работают два экипажа патрульной полиции.

Как сообщала «Одесская жизнь», с 1 февраля до 31 декабря 2021 года в Одессе закрыли движение грузовиков по Ивановскому мосту «в связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием путепровода».

Отметим, что еще в августе прошлого года об «ужасном состоянии» Ивановского путепровода сообщал одесский общественник Кирилл Бондаренко.

А на прошлой неделе замначальника Одесского управления дорожного хозяйства Андрей Сандул заявил, что Ивановский мост могут полностью закрыть для проезда. Это может произойти в случае, если специальная комиссия после обследования технического состояния моста выдаст отчет о том, что он пребывает в аварийном состоянии.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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