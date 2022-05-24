В Одессе начали ремонт турбокольца на Заболотного

Круговое движение в виде турбокольца на перекрестке улиц Заболотного и проспекта Добровольского было первым экспериментов такого рода в городе. Первоначальный эффект был положительным, но потом разметка стерлась, а в асфальте появились ямы.

О долгожданном ремонте турбокольца на Заболотного сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

Он же выложил на своей странице в facebook снимки проводящийся там дорожных работ.

«И снова мои любимые транспортные новости, как во времена мирной Одессы. Наконец-то делают кольцо на Заболотном. Через пару дней работы должны завершить», — так прокомментировал происходящее депутат.

Турбокольцо на Заболотного заработало 9 июля 2021 года. От обычного кругового движения его отличает особенность разметки. Тут водитель должен при въезде на перекресток с многополосной проезжей части заблаговременно выбрать соответствующую полосу движения, заранее понимая, каким из съездов с перекрестка он собирается воспользоваться. Заблаговременный выбор полосы позволяет водителям сократить число конфликтных точек при перестроении и, тем самым, увеличить скорость движения по кругу.

Первоначально эксперимент был признан чрезвычайно успешным – пропускная способность перекрестка значительно возросла. Но потом разметка стерлась, проезжая часть разбилась, а с ремонтом городские власти не спешили.

Но, похоже, перекресток все же дождался так необходимого ему ремонта.

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Фото Петра Обухова