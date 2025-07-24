Ключевые моменты:

В ночь на 24 июля Россия применила более 30 ударных дронов против Одессы.

Под удар попали девятиэтажный жилой дом, порт, железнодорожная инфраструктура, рынок Привоз и Приморский бульвар.

В жилом доме разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи, пострадали четыре человека.

Повреждены зерновые склады, погрузочная техника, административные здания и подвижной состав Укрзализныци.

В центре города пострадали памятники архитектуры, включая объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

Разрушены две школы и Дворец детского творчества;

Развернут оперативный штаб, жители могут обратиться за помощью по программам «Незламна Одеса» и «єВідновлення».

Город подводит итоги разрушительной атаки

Этой ночью Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одессы — морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам. На местах работают все необходимые службы, продолжается ликвидация последствий.

Повреждено более 60 жилых домов

Среди наиболее пострадавших — девятиэтажный жилой дом, где разрушены квартиры с пятого по восьмой этаж. Ранения получили четыре человека и домашняя кошка. Медицинская помощь была оказана на месте, пострадавшие продолжают амбулаторное лечение.

Различные повреждения получили более 60 частных и многоквартирных домов.

В центре города пострадали памятники архитектуры

В самом сердце Одессы — на Приморском бульваре, который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, зафиксированы разрушения: выбиты окна, повреждены фасады, фонари и скамейки.

В двух учебных заведениях города повреждены потолки, коридоры, актовые залы и учебные кабинеты. Общая площадь разрушений — более 280 кв. м. На стенах появились трещины, обвалилась штукатурка.

Дворец детского и юношеского творчества на Приморском бульваре. В памятнике архитектуры выбито 19 окон, разрушены двери, обвалилась штукатурка. От здания отлетела часть карниза, ударом покорежены два старинных фонаря.

Пострадал легендарный рынок Привоз

Здесь россияне своим дроном выжгли два торговых павильона. Масштабный пожар повредил по меньшей мере десяток торговых точек.

Разрушения в порту и на железной дороге

В порту удар направлен на объекты, обеспечивающие работу транспортной сети. Повреждены зерновые склады, погрузочная техника, административные помещения. Часть оборудования уничтожена.

Также разрушена инфраструктура Укрзализныци — уничтожен подвижной состав, повреждены пути и системы управления.

Среди портовиков и железнодорожников, к счастью, обошлось без пострадавших — персонал вовремя эвакуировали благодаря системе мониторинга и оповещения.

Работает оперативный штаб

В Приморском районе Одессы работает районный оперативный штаб.

Сотрудники райадминистрации принимают заявления на оформление материальной помощи по программе «Незламна Одеса», и предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления по программе еВідновлення.

Жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в оперативные штабы, или звонить (в рабочие дни) в Приморскую районную администрацию на горячую линию 066-73-69-501.

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Источник и фото — Одесская ОВА, горсовет, Одесская областная прокуратура, ГСЧС