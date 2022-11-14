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В Одессе наблюдали невероятное небо и чарующий закат (фоторепортаж)

В Одессе наблюдали невероятное небо и чарующий закат (фоторепортаж)

Несмотря на то, что время сейчас непростое, никогда не следует забывать об окружающей нас природной красоте. И так важно иной раз отвлечься от окружающего нас негатива и просто поднять вверх глаза, советует «Одесская жизнь».

Золотая осень – необыкновенно красочное время года. И в этом году, невзирая на войну, она пришла к нам по расписанию. Можно бесконечно любоваться осенними переливами в садах и парках, но сегодня жители Одессы и области могли в полной мере оценить неземную и завораживающую красоту осеннего неба и ноябрьского заката.

Вот такое небо запечатлел наш корреспондент:

Закат в Одессе, 5-я станция

А эти фото обнародовали местные Телеграм-каналы:

Небо над Одессой

Небо над Одессой, ноябрь 2022

«Перисто-кучевые хлопьевидные облака» – так называют это явление синоптики:

Перисто-кучевые облака

А какой неимоверный был сегодня в Одессе закат! Просто глаз не оторвать:

Закат в Одессе

Закат в Одессе, ноябрь 2022

Осенний закат в Одессе

Ноябрьский закат, Одесская область

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Редакция ПРОФИЛЬ

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