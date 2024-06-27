В Одессе на трёх популярных пляжах нашли кишечную палочку

По уровню кишечной палочки пробы морской воды не соответствуют норме на пляжах «Аркадия», «Ланжерон» и «10-я станция Фонтана».
Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни» сссылаясь на мэрию.
Из прибрежной полосы морской воды отобрано 5 проб на санитарно-химические показатели и 5 проб на бактериологические показатели. Из них не соответствовали нормам на бактериологические показатели по уровню кишечной палочки 4 пробы на пляжах:
- «10-я станция Большого Фонтана»,
- «Аркадия»,
- «Ланжерон»,
- место сброса сточных вод по ул. Дача Ковалевского.
«Санитарно-эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле», — сообщили в мэрии и отметили, что в указанных пробах нефтепродуктов, солей тяжелых металлов и других опасных веществ не обнаружено.
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Холерные вибрионы в морской воде пока не выявлены. Для проведения мониторинговых исследований на холеру обследовано 78 больных с острыми кишечными инфекциями и исследовано 9 проб из объектов внешней среды, из которых: морская вода — 5 проб, сточная вода — 3 пробы, пресная вода — 1 проба.
Мониторинг питьевой воды в Одессе показал, что ее качество не ухудшилось. Для этого исследовано 10 проб на микробиологические показатели и 9 проб — на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствовали нормам.
Напомним, в прошлом году после подрыва Каховской ГЭС Черное море было сильно загрязнено и на территории Одессы действовал запрет на купание в море, вылов и употребление свежей морской рыбы.