В Одессе на трёх популярных пляжах нашли кишечную палочку

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни» сссылаясь на мэрию.



Из прибрежной полосы морской воды отобрано 5 проб на санитарно-химические показатели и 5 проб на бактериологические показатели. Из них не соответствовали нормам на бактериологические показатели по уровню кишечной палочки 4 пробы на пляжах:

«10-я станция Большого Фонтана»,

«Аркадия»,

«Ланжерон»,

место сброса сточных вод по ул. Дача Ковалевского.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле», — сообщили в мэрии и отметили, что в указанных пробах нефтепродуктов, солей тяжелых металлов и других опасных веществ не обнаружено.

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Холерные вибрионы в морской воде пока не выявлены. Для проведения мониторинговых исследований на холеру обследовано 78 больных с острыми кишечными инфекциями и исследовано 9 проб из объектов внешней среды, из которых: морская вода — 5 проб, сточная вода — 3 пробы, пресная вода — 1 проба.

Мониторинг питьевой воды в Одессе показал, что ее качество не ухудшилось. Для этого исследовано 10 проб на микробиологические показатели и 9 проб — на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствовали нормам.

Напомним, в прошлом году после подрыва Каховской ГЭС Черное море было сильно загрязнено и на территории Одессы действовал запрет на купание в море, вылов и употребление свежей морской рыбы.