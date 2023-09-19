На одесских пляжах обнаружено более десятка холерных вибрионов

На четырех пляжах Одессы снова выявили холерные вибрионы. Как заверяют в мэрии, они не являются возбудителями холеры, но могут вызывать кишечные инфекции.

В течение недели в Одессе взято 13 проб из внешней среды, из них 10 — морской воды и 3 — из сточных вод. Кроме того, на холеру проверили больных с расстройствами желудочно-кишечного тракта холерой.

По результатам исследований морской воды, в целом выделено 11 холеровидных вибрионов на пляжах «Аркадия», «Дача Ковалевского», 10-я и 16-я станции Большого Фонтана.

Результат исследований проб сточной воды отрицательный.

Обследование на холеру 135 больных с расстройствами желудочно-кишечного тракта показало отрицательные результаты.

Для проведения мониторинга питьевой воды в Одессе исследовано 10 проб на санитарно-микробиологические и 9 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы отвечали нормативным требованиям.

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