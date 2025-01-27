Работы начались еще 6 января 2025 года. Сейчас бригады коммунальных служб используют крупногабаритную технику, что частично ограничивает движение транспорта на участках, где проводится обрезка. Завершить подрезку планируют до середины февраля 2025 года.

Водителей призывают не оставлять автомобили под деревьями на время работ, чтобы не препятствовать работе спецтехники. Соответствующие знаки устанавливаются на участках, где проводятся работы, для предупреждения участников дорожного движения.

Жителям рекомендуется учитывать возможные задержки в движении при планировании своих маршрутов через Французский бульвар.

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