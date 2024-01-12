Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на сложном перекрестке не работают светофоры

В Одессе на сложном перекрестке не работают светофоры

В Одессе, из-за автомобильной аварии, на перекрестке проспектов Академика Глушко и Небесной Сотни уже несколько дней не работают светофоры. Одесситы жалуются на сложность проезда.

Об этом стало известно из сообщений в социальных сетях.

Как стало известно, на перекрестке произошла авария — автомобиль въехал в опору и вспыхнул. В результате была повреждена опора и выгорело светофорное оборудование.

Одесситы жалуются, что светофоры не работают, а ремонтные работы не производятся вообще.

Из-за светофоров, не работающих на этом сложном перекрестке, здесь несколько дней наблюдаются большие пробки и множество аварийных ситуаций.

Также не работает светофор по просп. Академика Глушко возле Таврии «Маршал», поскольку он находится на одной линии со светофорами на перекрестке.

Как свидетельствуют сообщения одесситов, это создаю опасность для пешеходов — там перебегают дорогу дети и переходят люди старшего возраста.

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Некоторые инициативные жители города даже обратились в администрацию Таврии, чтобы те починили светофор. Но, конечно, магазин не имеет отношения к этому объекту. Некоторые одесситы даже в шутку отреагировали на это:

скрін

А еще людей в комментариях к одному из сообщений возмущает, что на перекрестке не стоят регулировщики движения, хотя перекресток настолько сложен, что за день может быть несколько аварий.

скрін

За работу светофоров в Одессе отвечает КУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение». В коммунальном предприятии сообщили, что поврежденную опору заменили. А как только позволят погодные условия, то и возобновят работу светофоров на перекрестке.

Заміна опори на Глушко

Коммунальщики обратились к водителям с просьбой скорректировать маршрут передвижения, чтобы избежать пробок и аварийных ситуаций.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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