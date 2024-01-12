В Одессе на сложном перекрестке не работают светофоры

Об этом стало известно из сообщений в социальных сетях.

Как стало известно, на перекрестке произошла авария — автомобиль въехал в опору и вспыхнул. В результате была повреждена опора и выгорело светофорное оборудование.

Одесситы жалуются, что светофоры не работают, а ремонтные работы не производятся вообще.

Из-за светофоров, не работающих на этом сложном перекрестке, здесь несколько дней наблюдаются большие пробки и множество аварийных ситуаций.

Также не работает светофор по просп. Академика Глушко возле Таврии «Маршал», поскольку он находится на одной линии со светофорами на перекрестке.

Как свидетельствуют сообщения одесситов, это создаю опасность для пешеходов — там перебегают дорогу дети и переходят люди старшего возраста.

Некоторые инициативные жители города даже обратились в администрацию Таврии, чтобы те починили светофор. Но, конечно, магазин не имеет отношения к этому объекту. Некоторые одесситы даже в шутку отреагировали на это:

А еще людей в комментариях к одному из сообщений возмущает, что на перекрестке не стоят регулировщики движения, хотя перекресток настолько сложен, что за день может быть несколько аварий.

За работу светофоров в Одессе отвечает КУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение». В коммунальном предприятии сообщили, что поврежденную опору заменили. А как только позволят погодные условия, то и возобновят работу светофоров на перекрестке.

Коммунальщики обратились к водителям с просьбой скорректировать маршрут передвижения, чтобы избежать пробок и аварийных ситуаций.