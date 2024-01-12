В Одесі на складному перехресті не працюють світлофори

Про це стало відомо із дописів у соціальних мережах.

Як стало відомо, на перехресті сталася аварія – автівка в’їхала в опору та спалахнула. Внаслідок цього було пошкоджено опору та вигоріло світлофорне обладнання.

Одесити скаржаться, що світлофори не працюють, а ремонтні роботи не проводяться взагалі.

Через світлофори, які не працюють на цьому складному перехресті, тут кілька днів спостерігаються великі затори та безліч аварійних ситуацій.

Також не працює світлофор на просп. Академіка Глушка біля Таврії “Маршал”, оскільки він знаходиться на одній лінії зі світлофорами на перехресті.

Як свідчать дописи одеситів, це створю небезпеку для пішоходів – там перебігають дорогу діти та переходять люди старшого віку.

Деякі ініціативні мешканці міста навіть звернулися до адміністрації Таврії, аби ті полагодили світлофор. Але, звичайно, магазин не має відношення до цього об’єкту. Дехто з одеситів навіть жартома відреагував на це:

А ще людей в коментарях до одного з дописів обурює, що на перехресті не стоять регулювальники руху, хоча перехрестя настільки складне, що за день може бути кілька аварій.

За роботу світлофорів в Одесі відповідає КУ “Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ”. В комунальному підприємстві повідомили, що пошкоджену опору замінили. А як тільки дозволять погодні умови, то й відновлять роботу світлофорів на перехресті.

Комунальники звернулися до водіїв з проханням скорегувати маршрут пересування, аби уникнути заторів та аварійних ситуацій.