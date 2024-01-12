Новини Одеси та Одеської області

В Одесі на складному перехресті не працюють світлофори

В Одесі на складному перехресті не працюють світлофори

В Одесі, через автомобільну аварію, на перехресті проспектів Академіка Глушка і Небесної Сотні вже кілька днів не працюють світлофори. Одесити скаржаться на складність проїзду.

Про це стало відомо із дописів у соціальних мережах.

Як стало відомо, на перехресті сталася аварія – автівка в’їхала в опору та спалахнула. Внаслідок цього було пошкоджено опору та вигоріло світлофорне обладнання.

Одесити скаржаться, що світлофори не працюють, а ремонтні роботи не проводяться взагалі.

Через світлофори, які не працюють на цьому складному перехресті, тут кілька днів спостерігаються великі затори та безліч аварійних ситуацій.

Також не працює світлофор на просп. Академіка Глушка біля Таврії “Маршал”, оскільки він знаходиться на одній лінії зі світлофорами на перехресті.

Як свідчать дописи одеситів, це створю небезпеку для пішоходів – там перебігають дорогу діти та переходять люди старшого віку.

Читайте також: На Одещині дитина на санчатах потрапила під автомобіль (фото)

Деякі ініціативні мешканці міста навіть звернулися до адміністрації Таврії, аби ті полагодили світлофор. Але, звичайно, магазин не має відношення до цього об’єкту. Дехто з одеситів навіть жартома відреагував на це:

скрін

А ще людей в коментарях до одного з дописів обурює, що на перехресті не стоять регулювальники руху, хоча перехрестя настільки складне, що за день може бути кілька аварій.

скрін

За роботу світлофорів в Одесі відповідає КУ “Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ”. В комунальному підприємстві повідомили, що пошкоджену опору замінили. А як тільки дозволять погодні умови, то й відновлять роботу світлофорів на перехресті.

Заміна опори на Глушко

Комунальники звернулися до водіїв з проханням скорегувати маршрут пересування, аби уникнути заторів та аварійних ситуацій.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати