На Одесчине ребенок на санках попал под автомобиль (фото)

Как сообщили в полиции Одесской области, происшествие произошло сегодня после обеда в селе Дубиново Савранской территориальной громады.

Полицейские предварительно установили, что мальчик катался на санках и выехал на дорогу, по которой двигался автомобиль «ВАЗ». Водитель легковушки не заметил ребенка и произошло столкновение, сани буквально влетели под автомобиль.

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Ребенок получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и политравмы и был госпитализирован в больницу.

В настоящее время состояние пострадавшего мальчика удовлетворительное.

Водителя проверили на состояние опьянения — он был трезв.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Полицейский призвал водителей быть внимательными во время движения, особенно в сложных погодных условиях, а родителей – внимательнее следить за детьми.