Новости Одессы и Одесской области

Вниманию водителей: в Большом Дальнике затруднено движение из-за ДТП с грузовиком

Вниманию водителей: в Большом Дальнике затруднено движение из-за ДТП с грузовиком

Сегодня, в субботу, 30 марта 2024, движение транспорта через село Большой Дальник Одесского района затруднено из-за ДТП: утром там перевернулся грузовик.

По данным областного управления полиции, около 8 часов грузовой автомобиль «MAN» двигаясь в направлении Одессы не справился с управлением, в результате чего опрокинулся на обочину.

На месте работают полицейские. Предварительно за медицинской помощью никто не обращался.

В настоящее время движение транспорта осуществляется одной полосой, информируют правоохранители.

Водителей просят учесть эту информацию и быть внимательными на дороге.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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