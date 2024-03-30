Вниманию водителей: в Большом Дальнике затруднено движение из-за ДТП с грузовиком

По данным областного управления полиции, около 8 часов грузовой автомобиль «MAN» двигаясь в направлении Одессы не справился с управлением, в результате чего опрокинулся на обочину.

На месте работают полицейские. Предварительно за медицинской помощью никто не обращался.

В настоящее время движение транспорта осуществляется одной полосой, информируют правоохранители.

Водителей просят учесть эту информацию и быть внимательными на дороге.