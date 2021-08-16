Одесский «разбитый» перекресток на углу Пастера и Конной: новый асфальт, тактильная плитка и большой вопрос (фото)

Тротуары на углу улиц Пастера и Конной в Одессе давно нуждались в обновлении. Местные жители часто на это жаловались, называли это место «разбитым перекрестком». И вот наступили благие времена: тротуары стали ремонтировать. Все четыре угла на перекрестке Пастера и Конной.

Вероятно, это связано с тем, что подходит к концу другое долгожданное событие: заканчивается реставрация здания Украинского музыкально-драматического театра им. В.Василько.

Итак, что у нас получается с тротуарами на этом месте? На сегодняшний день три «угловых» места полностью отремонтированы: постелен новый асфальт, появились участки с тактильной плиткой. Как это выглядит сегодня – смотрите на наших фото.

А вот «театральный угол», то есть на углу Пастера и Конной рядом с театром, пока – в кипучей работе. Сейчас это место преображают вместе с входом в театр, работают и люди, и техника. А в соцсетях тем временем по поводу дорожных преобразований у театра уже появились негативные комментарии.

Напомним, со стороны Пастера, у главного входа в театр и раньше был «карман». На странице депутата Одесского горсовета Петра Обухова одессит Сергей Черноиваненко по этому поводу пишет:

«У меня смешанные чувства, когда я вижу работу городских служб по организации уличного пространства и транспортно-дорожной сети города… Во всех городах пространство перед театрами забирается у машин и отдается людям, и лишь в Одессе эта земля забирается у людей… Может все- таки стоит делать сразу для людей, потому что пройдет 2-3-5 лет, и все равно эти территории вернутся людям! Это происходит во всем мире…».

В комментарии к этому посту основатель ОО «ВелоВектор» Александр Прохоров отмечает:

«Фишка в том, что на улице Конной достаточно места для парковки у Украинского театра. Отрезать кусок Пастера ради парковки 3-5 автомобилей – это жлобство, невежество и тупость. Такие парковочные карманы – это зло. В этом месте будет проходить велодорожка, и она обязательно будет, вопрос времени».

С этим мнением соглашаются (в самой разной форме проявления эмоций) и другие одесситы.

Ну а мы пока не можем показать «картинку» полученного результата, зато показываем, как все это выглядит на сегодняшний день.

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