В Одессе на Малой Арнаутской зарезали мужчину: что стало причиной убийства (видео)

Подробности преступления рассказали в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области.

По информации правоохранителей, вечером 29 апреля одесситы сообщили в полицию о найденном на дороге по улице Малой Арнаутской теле неизвестного мужчины с ранением груди.

Выехав по указанному адресу, полицейские установили, что погибший – 45-летний житель другой области. Несколько дней назад он познакомился в Одессе с местным мужчиной на инвалидной коляске, который дал ему во временное пользование телефон. А во время следующей встречи, когда приезжий пришел без мобильника, между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта возмущенный владелец гаджета ударил нового знакомого ножом в грудь и уехал. Раненый мужчина попытался перейти на другую сторону улицы, но упал посреди проезжей части дороги и скончался.

Тело покойного было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, причиной смерти мужчины стало острое кровотечение из нанесенного ему колото-резаного проникающего ранения грудной клетки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские оперативно установили личность подозреваемого в убийстве – им оказался 36-летний мужчина, который, не имея постоянного места жительства, проживал в подвальных помещениях Одессы. Менее чем через два часа его разыскали в одном из подвалов у железнодорожного вокзала и изъяли у него кухонный нож, который направили на экспертизу.

Также с помощью мобильной ДНК-лаборатории криминалисты исследовали биологические следы, изъятые во время первоочередных следственных действий, и биологические образцы потерпевшего и задержанного. Результаты данного исследования подтвердили причастность последнего к преступлению.

Задержанный в содеянном признался, отметив, что убил знакомого из-за телефона, который тот ему не вернул.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Он может провести за решеткой до 15 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Одесской области задержали предполагаемых убийц винницкого полицейского.

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