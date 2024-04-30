В Одесі на Малій Арнаутській зарізали чоловіка: що стало причиною вбивства (відео)

Подробиці злочину розповіли у прес-службі управління Нацполіції в Одеській області.

За інформацією правоохоронців, увечері 29 квітня одесити повідомили в поліцію про знайдене на дорозі по вулиці Малій Арнаутській тіло невідомого чоловіка з пораненням грудей.

Виїхавши на вказаною адресою, поліцейські встановили, що загиблий – 45-річний мешканець іншої області. Декілька днів тому він познайомився в Одесі з місцевим чоловіком на інвалідному візку, який дав йому у тимчасове користування телефон. А під час наступної зустрічі, коли приїжджий прийшов без телефону, між чоловіками виникла сварка. Під час конфлікту обурений власник гаджета вдарив нового знайомого ножем у груди і поїхав геть. Поранений чоловік спробував перейти на інший бік вулиці, але впав посеред проїжджої частини дороги і помер.

Тіло небіжчика було спрямоване на судово-медичну експертизу. Попередньо, причиною смерті чоловіка стала гостра кровотеча із завданого йому колото-різаного проникаючого поранення грудної клітки.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські оперативно встановили особу підозрюваного у вбивстві – ним виявився 36-річний чоловік, який, не маючи постійного проживання, проживав у підвальних приміщеннях Одеси. Менш як за дві години його розшукали в одному з підвалів біля залізничного вокзалу та вилучили у нього кухонний ніж, який скерували на експертизу.

Також за допомогою мобільної ДНК-лабораторії криміналісти досліджували біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій, та біологічні зразки потерпілого та затриманого. Результати цього дослідження підтвердили причетність останнього до злочину.

Затриманий у скоєному зізнався, наголосивши, що вбив знайомого через телефон, який той йому не повернув.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні навмисного вбивства. Він може провести за ґратами до 15 років. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Одеській області затримали імовірних вбивць вінницького поліцейського.

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