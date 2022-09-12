Над Черным морем замечен смерч, но необычный – фотофакт

В центре Одессы горело кафе Вечером четверга, 8 сентября, в Приморском районе Одессы случился пожар в одном из кафе. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС. ПОДРОБНЕЕ

В Черном море стало больше носителей ракет Российская армия увеличила количество кораблей-ракетоносителей в Черном море с двух до трех. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг». ПОДРОБНЕЕ