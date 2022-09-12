Над Черным морем замечен смерч, но необычный – фотофакт

Необычное природное явление наблюдали сегодня утром в Черном море – этот столбчатый вихрь называется водяным смерчем.
Фото удивительного и в то же время небезопасного явления опубликовал Телеграм-канал The Weather Lab.
Предварительно, водяной смерч был замечен очевидцами ближе к Николаевской области.
Ряд местных Телеграм-каналов тут же подхватили новость:
«В Черном море ближе к Николаевской области образовался смерч. Говорят, что ВСУ тут не причем, но это не точно»
«Только смерча нам не хватало… Либо ВСУ тестируют климатическое оружие»
«Пусть заберет с собой всю русню»
«Пусть орков замотает»,
– говорится в комментариях.
Напомним, подобное природное явление наблюдали у берегов Одессы в июне прошлого года.
Фото: The Weather Lab