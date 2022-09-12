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Над Черным морем замечен смерч, но необычный – фотофакт

Над Черным морем замечен смерч, но необычный – фотофакт

Необычное природное явление наблюдали сегодня утром в Черном море – этот столбчатый вихрь называется водяным смерчем.

Фото удивительного и в то же время небезопасного явления опубликовал Телеграм-канал The Weather Lab.

Водяной смерч в Черном море2

Предварительно, водяной смерч был замечен очевидцами ближе к Николаевской области.

Ряд местных Телеграм-каналов тут же подхватили новость:

«В Черном море ближе к Николаевской области образовался смерч. Говорят, что ВСУ тут не причем, но это не точно»
«Только смерча нам не хватало… Либо ВСУ тестируют климатическое оружие»
«Пусть заберет с собой всю русню»
«Пусть орков замотает»,

– говорится в комментариях.

Напомним, подобное природное явление наблюдали у берегов Одессы в июне прошлого года.

Фото: The Weather Lab

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Редакция ПРОФИЛЬ

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