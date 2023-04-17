В Одессе на Черемушках горела «Аroma Kava»

Ранним утром понедельника, 17 апреля, в Малиновском районе Одессы горел кофейный киоск.
Как сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Одесской области, сообщение о возгорании киоска на улице Ивана и Юрия Лип (бывшая Терешковой) поступило в Службу спасения сегодня в 04:09.
Пожарные выяснили, что загорелась обшивка стены МАФа «Аroma Kava».
Для ликвидации пожара общей площадью 2 квадратных метра спасателям понадобилось менее получаса. Никто не пострадал.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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