В Одессе на Базарной тепловики затопили дом

В доме сегодня должны были включить отопление, но произошла авария и его затопило водой.

Об этом сообщает издание Novyny.live.

Вместо долгожданного тепла жители дома, расположенного по адресу ул. Базарная, 95 получили потом. Туда подали отопление, но одна из труб лопнула, и вода хлынула в квартиры жильцов.

Затопленными оказались две квартиры на втором и третьем этажах и почта, которая располагается на первом этаже.

З состояние труб в доме отвечает ЖКС «Фонтанский». Его представители побывали на месте аварии и пообещали помочь владельцам пострадавших помещений ликвидировать последствия потопа.

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