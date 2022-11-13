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Отопительный сезон стартовал: есть ли тепло в квартирах одесситов?

Отопительный сезон стартовал: есть ли тепло в квартирах одесситов?

О начале отопительного сезона 2022 года в Одессе городские власти объявили 8 ноября. Но радиаторы стали теплеть в квартирах одесситов только 12 ноября, и далеко не у всех.

Так, как сообщают жители поселка Котовского, на пересечении улицы Марсельской и проспекта Добровольского тепло появилось 13 ноября. На Крымском бульваре это случилось днем раньше, 12 числа.

Так, одессит с ником Nick Kuznietsov написал 12 ноября в местном паблике:

«На Трухановском (Крымском – ред.) бульваре сегодня утром уже тёплые батареи. Не горячие, но тёплые и по всем стоякам. Возможно, ночью топили, а днём экономят и немного прикрутили вентиль. На улице сейчас тепло — можно отопление пока не на полную включать, ибо счёт придёт весьма внушительный».

Также в воскресенье появилось тепло в районе улицы Говорова (район между Фонтаном и центральной часть Одессы).

А вот жители жимассива Таирова жалуются, что батареи у них по-прежнему холодные.

В целом же, если верить результатам сегодняшних опросов в одесских пабликах, отопление появилось в 1/3 одесских квартир.

Напомним, что официально о начале отопительного сезона в Одессе объявили 8 ноября.

При этом тарифы на отопление останутся прежними на всем протяжении отопительного сезона 2022-2023 годов.

Хотя это не сильно утешит жителей 700 одесских домов, которым вновь придется оплачивать тепло по «астрономическим» тарифам.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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