Жители 700 домов в Одессе будут платить за тепло по «астрономическим» тарифам

В Одессе так и не установили тепловые счетчики в 700 многоквартирных домов. Их жители будут платить за отопление в разы больше, чем жильцы домов со счетчиками.

Об этом на брифинге сообщила директор КП «Теплоснабжение города Однесы» Анна Позднякова.

Ранее в мэрии обещали за средства города приобрести и установить счетчики тепла в тысячу одесских домов, где их не было. Но из-за войны успели это сделать только в трехстах зданиях.

Анна Позднякова рассказала, что средства предприятие получило и заключило соглашения на поставку приборов.

Но начались проблемы со снабжением из-за войны, счетчики поступили позже, а часть из них до сих пор в пути. Поэтому установить приборы успели только в трех сотнях домов.

Работы по установке тепловых счетчиков будут продолжаться и дальше, но, по словам Поздняковой, скорость их установки будет зависеть от скорости поставки приборов.

Дома, не имеющие счетчиков, будут учитываться по высокому тарифу. Самостоятельно снизить тариф в Одессе не могут, так как порядор рассчета стоимости отопления без счетчика определен Кабмином.

Напомним, отопительный сезон 2022-2023 годов в Одессе стартовал 8 ноября.

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