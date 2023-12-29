Новости Одессы и Одесской области

На трассе Одесса-Рени легковушка влетела в грузовик: есть погибший и пострадавшие

На трассе Одесса-Рени легковушка влетела в грузовик: есть погибший и пострадавшие

К сожалению, не только российский террор убивает жителей Одесщины. Один человек погиб, а еще двое пострадали в результате ДТП, которое произошло днем 29 декабря на трассе Одесса-Рени.

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, житель села Николаевка-Новороссийская, находясь за рулем ВАЗ и двигаясь в направлении Сараты, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком МАN, которым управлял житель Черкасской области.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм погиб, а двое его пассажиров —  мужчина и женщина госпитализированы в больницу с травмами головы.

Водитель грузовика не пострадал. Его проверили на состояние опьянения – мужчина был трезв.

Читайте также: В Одесской области разбился насмерть водитель легковушки, а его ребенок серьезно травмирован

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Транспортные средства поместили на арестплощадку и назначили ряд экспертиз.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить