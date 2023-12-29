На трассе Одесса-Рени легковушка влетела в грузовик: есть погибший и пострадавшие

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, житель села Николаевка-Новороссийская, находясь за рулем ВАЗ и двигаясь в направлении Сараты, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком МАN, которым управлял житель Черкасской области.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм погиб, а двое его пассажиров — мужчина и женщина госпитализированы в больницу с травмами головы.

Водитель грузовика не пострадал. Его проверили на состояние опьянения – мужчина был трезв.

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Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Транспортные средства поместили на арестплощадку и назначили ряд экспертиз.