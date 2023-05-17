Новости Одессы и Одесской области

В Одессе мужчина попросил не шуметь в комендантский час и получил удар ножом (фото, видео)

В Одессе мужчина попросил не шуметь в комендантский час и получил удар ножом (фото, видео)

15 мая 2023 года на одной из улиц Хаджибейского района Одессы в период комендантского часа мужчина сделал замечание компании молодых людей. После замечания один из молодых парней компании подошел к мужчине и ударил его ножом в живот. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Таким образом злоумышленник «ответил» на просьбу жильца многоквартирного дома не шуметь среди ночи под окнами его дома.

нож

Через несколько часов после инцидента, правоохранители задержали 18-летнего жителя Одессы и изъяли у его нож, которым он подрезал мужчину. Парню сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса.

Теперь ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

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Фото: ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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