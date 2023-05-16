Ссора в одесском трамвае привела к трагедии (фото, видео)

Между мужчиной и женщиной в одесском трамвае произошла ссора недалеко от «Привоза». После того, как мужчина вышел из трамвая, женщина его догнала и нанесла удар ножом в грудь. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что в тот вечер мужчина и нетрезвая женщина поссорились в салоне трамвая, где та нецензурно ругалась со знакомой. После того, как мужчина сделал замечание, конфликт обострился, возникла толкотня, в результате которой мужчина ударил оппонентку в лицо, а затем вышел на остановке.

Обиженная женщина догнала мужчину и нанесла ему удар в грудь ножом, который достала из сумки. Потерпевший, держась определенное время на ногах, пытался успокоить злоумышленницу, которая продолжала размахивать перед ним ножом, а затем упал, и женщина сразу же убежала.

В больницу без сознания 37-летнего мужчину доставили с проникающим ранением грудной клетки в участке сердца. Пострадавший до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Фото и видео: ГУНП в Одесской области