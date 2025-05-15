О таких планах информирует сегодня пресс-служба мэрии города.

«В ходе встречи стороны обсудили реализацию проекта создания Азербайджанского парка в районе 4-й станции Большого Фонтана. Эта зеленая зона еще с 2013 года официально называется «Азербайджанский парк». Тогда были разработаны первые проекты благоустройства, однако их реализацию отложили, в том числе из-за пандемии COVID-19 и полномасштабной войны», – отмечается в сообщении.

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В мэрии также сообщили, что азербайджанская диаспора Одессы, которая насчитывает в нашей области более 30 тысяч человек, презентовала новую концепцию парка. Она предусматривает не только обустройство рекреационной зоны, но и создание мемориала в честь погибших в российско-украинской войне азербайджанцев. Все работы планируют профинансировать за счет самой диаспоры.

«Мы будем сотрудничать с нашими партнерами, ведь в Одессе уже есть хорошая традиция парков, которые создают друзья нашего города. Так появились Стамбульский парк, Греческий парк, теперь – Азербайджанский», – отметил Геннадий Труханов.

Предполагается, что этот парк будет расположен рядом с одесским ипподромом. Его площадь составит более 2 гектаров.

Ранее в одесских парках высадили еще 60 молодых крупномерных деревьев.

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