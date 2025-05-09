Всего в рамках акции было высажено шестьдесят саженцев софоры. Работы проводились одновременно на двух локациях в городе.

Так, сорок саженцев софоры было высажено на территории парка Тараса Шевченко. Еще двадцать софор нашли свое место в дендропарке Победы. Все высаженные деревья имеют возраст до десяти лет.

Отмечается, что для высадки выбирались саженцы с закрытой корневой системой, то есть с комом земли. Такой тип саженцев имеет более высокий показатель приживаемости, что особенно важно для городской среды. Работы по благоустройству и озеленению зеленых зон Одессы продолжаются в соответствии с планом.

Ранее мы сообщали, что в апреле 2025 года было высажено более 300 молодых деревьев