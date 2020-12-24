По-прежнему пригородные электрички из Одессы следуют по направлениям: Колосовка, Балта, Раздельная и Белгород-Днестровский.

Но, по сравнению с летом, сократилось количество составов, а также количество остановок. В электропоездах все еще действует усиленный эпидемиологический режим. Потому работники железнодорожного вокзала и кассиры предупреждают, что во время карантина в графиках возможны изменения.

Пассажиров просят заранее уточнять всю необходимую информацию в справочной службе по телефонам: (048) 727-31-52, (048) 727-31-61, (048) 768-00-12, (048) 727-42-42, 15-05.