Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Согласно изменениям в Правилах дорожного движения, утверждённым Кабинетом Министров Украины, мотоциклы и мопеды без бокового прицепа и мотоколясок теперь могут легально передвигаться по автобусным полосам.
Это нововведение принесет значительные преимущества:
- Безопасность: уменьшение рискованных манёвров между автомобилями;
- Комфорт: удобное и быстрое перемещение по городу;
- Упрощение движения: оптимизированный трафик на загруженных улицах.
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В Одессе уже функционируют такие специальные полосы, одна из них соединяет Пересыпский и Приморский районы, а в будущем их число планируется увеличивать.
Кроме того, обновлены информационно-указательные знаки 5.8 и 5.11, соответствующие новым правилам.
Ранее сообщалось, что в Одессе создадут рабочую группу, которая подготовит техзадание для разработки Концепции развития велоинфраструктуры в городе.