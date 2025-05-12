Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Согласно изменениям в Правилах дорожного движения, утверждённым Кабинетом Министров Украины, мотоциклы и мопеды без бокового прицепа и мотоколясок теперь могут легально передвигаться по автобусным полосам.

Это нововведение принесет значительные преимущества:

Безопасность : уменьшение рискованных манёвров между автомобилями;

Комфорт : удобное и быстрое перемещение по городу;

Упрощение движения : оптимизированный трафик на загруженных улицах.

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В Одессе уже функционируют такие специальные полосы, одна из них соединяет Пересыпский и Приморский районы, а в будущем их число планируется увеличивать.

Кроме того, обновлены информационно-указательные знаки 5.8 и 5.11, соответствующие новым правилам.

Ранее сообщалось, что в Одессе создадут рабочую группу, которая подготовит техзадание для разработки Концепции развития велоинфраструктуры в городе.