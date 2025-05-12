мотоцикл
Замовляйте передплату друкованих медіа онлайн

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Согласно изменениям в Правилах дорожного движения, утверждённым Кабинетом Министров Украины, мотоциклы и мопеды без бокового прицепа и мотоколясок теперь могут легально передвигаться по автобусным полосам.

Это нововведение принесет значительные преимущества:

  • Безопасность: уменьшение рискованных манёвров между автомобилями;
  • Комфорт: удобное и быстрое перемещение по городу;
  • Упрощение движения: оптимизированный трафик на загруженных улицах.

Читайте также: Схема движения в центре Одессы меняется – привычный перекресток станет «непривычным»

В Одессе уже функционируют такие специальные полосы, одна из них соединяет Пересыпский и Приморский районы, а в будущем их число планируется увеличивать.

Кроме того, обновлены информационно-указательные знаки 5.8 и 5.11, соответствующие новым правилам.

Ранее сообщалось, что в Одессе создадут рабочую группу, которая подготовит техзадание для разработки Концепции развития велоинфраструктуры в городе.

 

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме