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Об этом предупреждают в мэрии города, ссылаясь на информацию коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП»).

В частности, изменения затронут перекресток улиц Вадима Корженко (Осипова) и Троицкой. Теперь главной дорогой будет улица Вадима Корженко, а Троицкая станет второстепенной. И теперь водителям придется отдавать предпочтение транспорту, движущемуся по главной улице.

В Одессе меняется схема движения на перекрестке Троицкой и Вадима Корженко

 

На перекрестке улиц Троицкой и Вадима Корженко в центре Одессы

Такие изменения внедряют с целью улучшения безопасности дорожного движения и уменьшения количества ДТП.

«Участникам дорожного движения следует быть внимательными и придерживаться приоритета проезда перекрестков», – предупреждают в СМЭП.

Как сообщалось ранее, в Одесской области ремонтируют 35 километров аварийной дороги.

Фото КУ «СМЭП»

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