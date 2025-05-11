Об этом предупреждают в мэрии города, ссылаясь на информацию коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП»).
В частности, изменения затронут перекресток улиц Вадима Корженко (Осипова) и Троицкой. Теперь главной дорогой будет улица Вадима Корженко, а Троицкая станет второстепенной. И теперь водителям придется отдавать предпочтение транспорту, движущемуся по главной улице.
Такие изменения внедряют с целью улучшения безопасности дорожного движения и уменьшения количества ДТП.
«Участникам дорожного движения следует быть внимательными и придерживаться приоритета проезда перекрестков», – предупреждают в СМЭП.
Как сообщалось ранее, в Одесской области ремонтируют 35 километров аварийной дороги.
Фото КУ «СМЭП»