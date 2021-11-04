В Одессе мошенники требуют плату за бесплатные кислородные концентраторы

Благотворительный фонд «Корпорация монстров» бесплатно выдает кислородные концентраторы больным ковид, кто в них нуждается. Волонтеры узнали, что неизвестные звонят таким больным и требуют плату за использование приборов.

О попытках злоумышленников нажиться на людях в безвыходном положении рассказала руководитель фонда Катерина Ножевникова.

На своей страничке в Facebook она пишет:

Сегодня, Двоим нашим подопечным, позвонили с одного и того же номера и потребовали оплатить фонду 5000 грн. И даже карточку скинули. Неделю назад позвонили от моего имени нашей дарительнице и попросили от моего имени 15 тыс на срочный сбор.

Катерина Ножевникова отмечает, что ей неизвестно, откуда мошенники взяли телефонные номера подопечных фонда и его благотворителей. База фонда закрыта.

«Монстры» ищут, кто злоупотребляет их именем

Сейчас под подозрением таксисты, на машинах которых отправляют концентраторы, или соседи пациентов.

По словам руководителя «Корпорации монстров», кислород фонд предоставляет бесплатно и никто не может за него требовать деньги. Это даже прописано в договоре, который подписывает каждый пациент!

Катерина Ножевникова напоминает, что все сборы проводятся исключительно в сети и на счета фонда.

Она также пояснила, что никогда не посылаю кого-то просить деньги от своего имени.

Ранее мы сообщали, что главе благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерине Ножевниковой присвоили звание почетного гражданина Одесской области.