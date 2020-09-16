Новости Одессы и Одесской области

Пожар в лагере “Виктория”: три года после трагедии

Пожар в лагере “Виктория”: три года после трагедии

В сентябре 2017-го в деревянном корпусе детского лагеря «Виктория» вспыхнул пожар, унесший жизни трех юных воспитанниц хореографического ансамбля «Адель». Еще двое детей получили тяжелые травмы. Спустя три года после трагедии приговоры большинству подозреваемых так и не вынесли. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как это было?

Около 23:30 15 сентября 2017 в одном из четырех деревянных спальных корпусов детского лагеря “Виктория”, что на Даче Ковалевского, начался пожар. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому спасатели узнали о возгорании только в 23:37.

Пожарные очень быстро прибыли на место происшествия, но начать тушить огонь сразу не смогли – так как пожарный водоем был пустой, а поблизости не было пожарных гидрантов. Воду для тушения пришлось брать из расположенного в 1200 метрах от места возгорания пожарного гидранта на перекрестке улиц Дачи Ковалевского и Вильямса. Прокладка пожарной магистрали заняла 30-40 минут.

Вожатые и персонал лагеря оперативно организовали эвакуацию детей, но, к сожалению, вывести удалось не всех. Еще в ходе тушения пожара недосчитались троих детей и начали поиски, опасаясь, что дети могли убежать подальше, даже на пляж. Позже, уже после 3 ночи 16 сентября, в обломках сгоревшего здания нашли тела двоих детей. Еще одного ребенка нашли спустя некоторое время. . Трое детей госпитализированы.

По словам родителей детей, в первые минуты после возгорания эвакуация была хаотичной. А в комнатах, где спали младшие дети, двери были закрыты снаружи на ключ – чтобы дети ночью не ходили по коридорам. После эвакуации дети длительное время оставались ночью на улице в одном белье.

Во время пожара полностью сгорел с обрушением оставшихся конструкций один из четырех деревянных корпусов на территории лагеря. Огромная температура привела к тому, что пострадали соседние здания – в “Виктории” и за ее пределами в домах лопались стекла, деформировались и плавились балконы, крыши и элементы фасадов, а также сгорел автомобиль. Была угроза распространения огня на соседние здания, которую смогли предотвратить спасатели.

Огонь локализовали только ближе к 3 часам ночи.

Кого обвинили и кто понес наказание? 

Первым подозрение в нарушении пожарной безопасности, повлекшем за собой гибель людей, получил директор лагеря Петрос Саркисян. Он был отправлен под стражу. Позже отпущен под круглосуточный домашний арест.

Также на скамье подсудимых оказалась экс-вице-мэр Зинаида Цвиринько, которой было предъявлено подозрение в служебной халатности. Меру пресечения ей выбрали самую мягкую — личное обязательство. Заседания по делу Цвиринько постоянно откладываются.

Подозрения в служебной халатности предъявлены экс-начальнику Киевского райотдела ГСЧС Валерию Дьяченко и проверявшему лагерь инспектору ГСЧС Леониду Бондарю. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

По делу о хищении бюджетных средств при реконструкции лагеря на скамью подсудимых отправили директора ООО «Стройсоцстандартрозвиток» Станислава Чернышева. Экспертизы выявили множество нарушений при реконструкции деревянных корпусов — в частности, отсутствие пропитки огнезащитным составом. Но следствие продолжается.

На сегодняшний день наказание получила только старший воспитатель, ответственная за пожарную безопасность Наталья Янчик. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.

Родственники погибших в результате пожара в одесском лагере “Виктория” детей подали в суд на прокуратуру и полицию Одесской области из-за неэффективного расследования. В исковом заявлении они требуют возместить им моральный и материальный ущерб на общую сумму почти 18,7 миллиона гривень. В случае удовлетворения иска средства взыщут из государственного бюджета.

Читайте также: Пылающая Одесса: виновники масштабных пожаров до сих пор не названы

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить