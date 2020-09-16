Пожар в лагере “Виктория”: три года после трагедии

В сентябре 2017-го в деревянном корпусе детского лагеря «Виктория» вспыхнул пожар, унесший жизни трех юных воспитанниц хореографического ансамбля «Адель». Еще двое детей получили тяжелые травмы. Спустя три года после трагедии приговоры большинству подозреваемых так и не вынесли.

Как это было?

Около 23:30 15 сентября 2017 в одном из четырех деревянных спальных корпусов детского лагеря “Виктория”, что на Даче Ковалевского, начался пожар. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому спасатели узнали о возгорании только в 23:37.

Пожарные очень быстро прибыли на место происшествия, но начать тушить огонь сразу не смогли – так как пожарный водоем был пустой, а поблизости не было пожарных гидрантов. Воду для тушения пришлось брать из расположенного в 1200 метрах от места возгорания пожарного гидранта на перекрестке улиц Дачи Ковалевского и Вильямса. Прокладка пожарной магистрали заняла 30-40 минут.

Вожатые и персонал лагеря оперативно организовали эвакуацию детей, но, к сожалению, вывести удалось не всех. Еще в ходе тушения пожара недосчитались троих детей и начали поиски, опасаясь, что дети могли убежать подальше, даже на пляж. Позже, уже после 3 ночи 16 сентября, в обломках сгоревшего здания нашли тела двоих детей. Еще одного ребенка нашли спустя некоторое время. . Трое детей госпитализированы.

По словам родителей детей, в первые минуты после возгорания эвакуация была хаотичной. А в комнатах, где спали младшие дети, двери были закрыты снаружи на ключ – чтобы дети ночью не ходили по коридорам. После эвакуации дети длительное время оставались ночью на улице в одном белье.

Во время пожара полностью сгорел с обрушением оставшихся конструкций один из четырех деревянных корпусов на территории лагеря. Огромная температура привела к тому, что пострадали соседние здания – в “Виктории” и за ее пределами в домах лопались стекла, деформировались и плавились балконы, крыши и элементы фасадов, а также сгорел автомобиль. Была угроза распространения огня на соседние здания, которую смогли предотвратить спасатели.

Огонь локализовали только ближе к 3 часам ночи.

Кого обвинили и кто понес наказание?

Первым подозрение в нарушении пожарной безопасности, повлекшем за собой гибель людей, получил директор лагеря Петрос Саркисян. Он был отправлен под стражу. Позже отпущен под круглосуточный домашний арест.

Также на скамье подсудимых оказалась экс-вице-мэр Зинаида Цвиринько, которой было предъявлено подозрение в служебной халатности. Меру пресечения ей выбрали самую мягкую — личное обязательство. Заседания по делу Цвиринько постоянно откладываются.

Подозрения в служебной халатности предъявлены экс-начальнику Киевского райотдела ГСЧС Валерию Дьяченко и проверявшему лагерь инспектору ГСЧС Леониду Бондарю. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

По делу о хищении бюджетных средств при реконструкции лагеря на скамью подсудимых отправили директора ООО «Стройсоцстандартрозвиток» Станислава Чернышева. Экспертизы выявили множество нарушений при реконструкции деревянных корпусов — в частности, отсутствие пропитки огнезащитным составом. Но следствие продолжается.

На сегодняшний день наказание получила только старший воспитатель, ответственная за пожарную безопасность Наталья Янчик. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.

Родственники погибших в результате пожара в одесском лагере “Виктория” детей подали в суд на прокуратуру и полицию Одесской области из-за неэффективного расследования. В исковом заявлении они требуют возместить им моральный и материальный ущерб на общую сумму почти 18,7 миллиона гривень. В случае удовлетворения иска средства взыщут из государственного бюджета.

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