На прошлой неделе, 20 марта, в Великобритании прошло закрытое заседание начальников штабов более 20 стран, пожелавших войти в так называемую «коалицию желающих», возглавляемую Британией и Францией. Это объединение стран, готовых помочь Украине своим миротворческим контингентом.

В «коалицию желающих» может войти три десятка стран мира, многие из которых готовы предоставить свои войска, самолеты, военно-морские силы, разведывательную информацию или финансирование для обеспечения безопасности Украины после гипотетического заключения перемирия с Россией.

В переговорах, кроме европейских стран, принимают участие Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония.

Как сообщает издание Bloomberg, западные союзники начали переговоры с целью разработки подробных военных планов, лежащих в основе миротворческих сил под руководством Англии и Франции.

В приложенной к публикации карте отмечены четыре украинских города: Киев, Херсон, Днепр и Одесса, хотя в тексте эти города не упоминаются.

При этом французское издание Le Parisien со ссылкой на президента Франции Эмманюэля Макрона привело несколько другой список городов, в которых могут разместить европейские контингенты. В нем нет Херсона и Днепра, зато присутствует Львов.

Детали переговоров пока неизвестны. По информации из Лондона, сухопутный компонент контингента, размещенного в Украине, составит около 20 тысяч военных. Однако европейские генералы считают, что этого будет недостаточно для контроля за линией фронта. Контингент не будут отправлять на восток Украины, а хотят сосредоточить вокруг крупных городов, портов и энергетической инфраструктуры.

Основываясь на публикациях Bloomberg и Le Parisien, можно предположить, что основные сухопутные подразделения разместят в Днепре, Киеве, Одессе и Львове, а военно-морские силы, состоящие из тральщиков и патрульных кораблей – в одесском порту.

При этом авиация союзников пока не будет базироваться на территории Украины, для их дислокации подготовят авиабазы в Польше и Румынии.

Сегодня, 24 марта, начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин встретится в Лондоне с французскими коллегами для обсуждения деталей возможной миссии, сообщает Telegraph.

«Процесс, который сейчас идет под руководством премьер-министра Стармера и президента Макрона, готовит Европу и Украину к тому, что произойдет дальше. И хотя комментировать возможные варианты было бы неправильно с точки зрения планирования и вредно для потенциального мира, ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что эта работа является критически важной и существенной», — отметил Радакин.

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