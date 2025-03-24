Минулого тижня, 20 березня, у Великій Британії відбулося закрите засідання начальників штабів понад 20 країн, які побажали увійти до так званої «коаліції охочих», очолюваної Британією і Францією. Це об’єднання країн, готових допомогти Україні своїм миротворчим контингентом.

До «коаліції охочих» може увійти три десятки країн світу, багато з яких готові надати свої війська, літаки, військово-морські сили, розвідувальну інформацію або фінансування для забезпечення безпеки України після гіпотетичного укладення перемир’я з Росією.

У переговорах, крім європейських країн, беруть участь Канада, Австралія, Нова Зеландія і Японія.

Як повідомляє видання Bloomberg, західні союзники розпочали переговори з метою розроблення детальних військових планів, що лежать в основі миротворчих сил під керівництвом Англії та Франції.

У прикладеній до публікації карті зазначено чотири українські міста: Київ, Херсон, Дніпро та Одеса, хоча в тексті ці міста не згадуються.

Водночас французьке видання Le Parisien із посиланням на президента Франції Емманюеля Макрона навело дещо інший список міст, у яких можуть розмістити європейські контингенти. У ньому немає Херсона і Дніпра, зате присутній Львів.

Деталі переговорів поки що невідомі. За інформацією з Лондона, сухопутний компонент контингенту, розміщеного в Україні, становитиме близько 20 тисяч військових. Однак європейські генерали вважають, що цього буде недостатньо для контролю за лінією фронту. Контингент не відправлятимуть на схід України, а хочуть зосередити навколо великих міст, портів та енергетичної інфраструктури.

Ґрунтуючись на публікаціях Bloomberg і Le Parisien, можна припустити, що основні сухопутні підрозділи розмістять у Дніпрі, Києві, Одесі та Львові, а військово-морські сили, які складаються з тральщиків і патрульних кораблів – в одеському порту.

При цьому авіація союзників поки що не базуватиметься на території України, для їхньої дислокації підготують авіабази в Польщі та Румунії.

Сьогодні, 24 березня, начальник штабу оборони Великобританії адмірал Тоні Радакін зустрінеться в Лондоні з французькими колегами для обговорення деталей можливої місії, повідомляє Telegraph.

«Процес, який зараз триває під керівництвом прем’єр-міністра Стармера і президента Макрона, готує Європу і Україну до того, що станеться далі. І хоча коментувати можливі варіанти було б неправильно з точки зору планування та шкідливо для потенційного миру, ні в кого не повинно бути жодних сумнівів у тому, що ця робота є критично важливою та істотною», – зазначив Радакін.

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