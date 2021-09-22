В Одессе могут появиться еще почти 30 новых остановок – где их установят?

Департамент транспорта Одесского городского совета намерен закупить еще 29 остановок общественного транспорта.
Соответствующие тендеры обнародованы на сайте госзакупок ProZorro.
По условиям тендеров, закупка будет осуществляться по упрощенной процедуре, то есть без предварительных торгов.
Указанная стоимость одной остановки – 105 тыс. гривен. Они должны быть поставлены до 20 декабря текущего года.
Всего предполагается приобрести 21 автобусную, 5 троллейбусных и 3 трамвайных остановки. Их планируется установить по таким адресам:
Автобусные остановки:
- пр. Добровольского, 59, 82/4, 83, 88, 150;
- пр. Добровольского угол ул. Кишиневской (из центра и в центр города);
- Южная дорога угол пр. Добровольского;
- Николаевская дорога, 168/1, 275;
- Николаевская дорога угол Академика Векслера (из центра и в центр города);
- путепровод «Поездной» угол ул. Балковской;
- ул. Святослава Рихтера, 125а;
- ул. Семена Палия угол ул. Высоцкого;
- ул. Героев Крут, 6;
- ул. Новосельского угол Ольгиевской;
- ул. Пироговская, 6;
- пер. Ванный, 1а;
- ул. Нежинская, 27;
- пр. Небесной Сотни, 75.
Троллейбусные остановки:
- ул. Космонавтов, 33, 64;
- пл. Таможенная, 1а;
- ул. Приморская, 1, 16.
Трамвайные остановки:
- пр. Небесной Сотни, 10/18;
- ул. Большая Арнаутская, 2а/1;
- 4-я станция Большого Фонтана.
Ранее в одесской мэрии сообщали о намерении установить 45 новых остановок общественного транспорта. Так, в конце августа было объявлено 45 тендеров на строительство остановочных комплексов по упрощенной процедуре. Тогда сообщалось, что каждая остановка обойдется городу примерно в 104 тыс. грн. Общая стоимость закупки оценивалась в 4,7 млн грн.
Единственным участником тендера стала фирма «Платформ-Ок» – ее же и объявили победителем.
Стоит отметить, что одесские остановки часто привлекают внимание вандалов – так, с начала этого от их налетов пострадали несколько десятков остановок. В мэрии даже призывали горожан посодействовать в поимке вредителей.
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