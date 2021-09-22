В Одессе могут появиться еще почти 30 новых остановок – где их установят?

По условиям тендеров, закупка будет осуществляться по упрощенной процедуре, то есть без предварительных торгов.

Указанная стоимость одной остановки – 105 тыс. гривен. Они должны быть поставлены до 20 декабря текущего года.

Всего предполагается приобрести 21 автобусную, 5 троллейбусных и 3 трамвайных остановки. Их планируется установить по таким адресам:

Автобусные остановки:

пр. Добровольского, 59, 82/4, 83, 88, 150;

пр. Добровольского угол ул. Кишиневской (из центра и в центр города);

Южная дорога угол пр. Добровольского;

Николаевская дорога, 168/1, 275;

Николаевская дорога угол Академика Векслера (из центра и в центр города);

путепровод «Поездной» угол ул. Балковской;

ул. Святослава Рихтера, 125а;

ул. Семена Палия угол ул. Высоцкого;

ул. Героев Крут, 6;

ул. Новосельского угол Ольгиевской;

ул. Пироговская, 6;

пер. Ванный, 1а;

ул. Нежинская, 27;

пр. Небесной Сотни, 75.

Троллейбусные остановки:

ул. Космонавтов, 33, 64;

пл. Таможенная, 1а;

ул. Приморская, 1, 16.

Трамвайные остановки:

пр. Небесной Сотни, 10/18;

ул. Большая Арнаутская, 2а/1;

4-я станция Большого Фонтана.

Ранее в одесской мэрии сообщали о намерении установить 45 новых остановок общественного транспорта. Так, в конце августа было объявлено 45 тендеров на строительство остановочных комплексов по упрощенной процедуре. Тогда сообщалось, что каждая остановка обойдется городу примерно в 104 тыс. грн. Общая стоимость закупки оценивалась в 4,7 млн грн.

Единственным участником тендера стала фирма «Платформ-Ок» – ее же и объявили победителем.

Стоит отметить, что одесские остановки часто привлекают внимание вандалов – так, с начала этого от их налетов пострадали несколько десятков остановок. В мэрии даже призывали горожан посодействовать в поимке вредителей.

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