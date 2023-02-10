В Одессе могут отключить свет из-за обстрела: ситуация 10 февраля

10 февраля россия снова наносит по Украине массированный ракетный удар. Главная цель – объекты энергетики. Свет могут отключать, чтобы избежать аварий в случае вражеских попаданий.

В одесских пабликах сообщается, что в городе могут начать поэтапное выключение света у всех групп. Это необходимо для предотвращения масштабных повреждений в случае попадания вражеских ракет в объекты энергетики.

Тем не менее по состоянию на 9:50 утра одесситы на форумах и в комментариях пишут, что свет у них есть.

Если бы не обстрел, в Одессе действовали бы отключения света по новым графикам, который ДТЭК “Одесские электросети” опубликовали днем ранее, 9 февраля.

При этом энергетики предупреждали, что графики пока тестовые, и возможны отклонения.

Теперь все абоненты поделены не на 3 группы, а на 6, чтобы обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одессы и области.

До этого Одесса почти всю неделю фактически была без света из-за крупных аварий на подстанциях и линиях электропередач, подающих свет в город. Ремонтные работы завершились вечером 8 февраля.

Напомним, что утром 10 февраля россия запустила по Украине десятки крылатых ракет. И одна из главных целей агрессоров как раз объекты энергетики.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала ответы ДТЭК на наболевшие вопросы одесситов по поводу отключений света.