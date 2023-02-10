Воздушная тревога в Одессе: 10 февраля россия начала ракетный обстрел (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Утром 10 февраля российские агрессоры решили нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Пуски ракет проводятся с кораблей и самолетов стратегической авиации.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Одесситов предупредили, что тревога может быть долгой и просят всех находиться в укрытиях.

Также возможны отключения света. Одна из главных целей рашистов – объекты энергетики. Подачу электроэнергии могут прекратить для предотвращения крупных аварий на тот случай, если ракеты поразят подстанции и линии электропередач.