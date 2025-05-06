Об этом сообщает ОО «Деколонизация. Украина» на своей странице в Фейсбук.

В письме отмечается, что в Украине установлен День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается ежегодно 8 мая.

«Информируем, что Институт со своей стороны обратится к Кубейскому сельскому совету по приведению названия улицы 9 Мая в соответствие с нормами законов Украины «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов» и «О Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов», согласно которым с целью чествования памяти всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов и празднования победы над нацизмом в Украине установлен День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, который отмечается ежегодно 8 мая”, — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что Институт национальной памяти не наделен полномочиями надзора за соблюдением действующего законодательства и административного влияния на органы местного самоуправления.

Напомним, одесситам предлагают обсудить новые названия парка в честь украинской поэтессы Леси Украинки, переулка — в честь румынского поэта Михая Эминеску и двух улиц — в честь погибших защитников Александра Свища и Вячеслава Кирилова.

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