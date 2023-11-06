В Одессе ряд автобусных и трамвайных маршрутов изменят схему движения

В связи с повреждением инфраструктуры в результате российских обстрелов на улице Софиевской 6 ноября 2023 года, ряд трамвайных и автобусных маршрутов города будет курсировать по измененным схемам движения.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
В сообщении говорится, что по измененной схеме движения будут курсировать трамваи №7, 12, 15 и автобусные маршруты №105, 121, 145, 146, 242.
- Трамвайный маршрут №7 будет организован по измененной схеме:
от ул. Паустовского до ул. Черноморского казачества и от 16 станции Люстдорфской дороги до Тираспольской площади.
- Трамвайный маршрут №12 будет курсировать по маршруту: Слободской рынок – Херсонский сквер.
- Трамвайный маршрут №15 будет курсировать между Слободским рынком и Алексеевской площадью.
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Городские автобусные маршруты №№ 105, 121, 145, 146, 242 в направлении движения к Пересыпскому мосту будут двигаться следующим образом:
- от ул. Софиевской на ул. Конную – ул. Пастера – ул. Ольгиевскую — спуск Маринеско и дальше по маршрутам.
Временные изменения движения внесены в завершение работ по восстановлению дорожного покрытия.