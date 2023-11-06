В Одессе ряд автобусных и трамвайных маршрутов изменят схему движения

Новые правила ввоза гуманитарки: борьба с мошенниками или крест на волонтёрстве? Согласно новому постановлению Кабмина, с 1 декабря в Украине должны заработать новые правила ввоза гумпомощи из-за границы. Таким образом правительство планирует бороться с продажей и «распилом» гуманитарки. Однако в сети уже вспыхнул скандал: многие волонтёры заявили, что новые правила поставят на них крест. Мы поговорили с одесскими волонтёрами о том, как может изменится их работа после 1 декабря. ПОДРОБНЕЕ

Одесситам помогут восстановить поврежденное обстрелами жилье: куда обращаться Одесситам, чье жилье пострадало от ракетно-дроновой атаки россиян 5 ноября, предоставят материальную помощь. Для этого работают оперативные штабы в Приморском и Хаджибейском районах. ПОДРОБНЕЕ