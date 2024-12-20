В Одессе медики получили новый автомобиль скорой помощи

Одесский областной центр экстренной медицинской помощи получил современный автомобиль скорой помощи Mercedes-Benz Sprinter. Поддержка оказана благодаря общественной организации «Наши Черемушки» и при содействии Одесской областной военной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.
Новый автомобиль оснащен современным оборудованием и позволяет оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь. Наличие современного оборудования на борту автомобиля обеспечивает возможность проводить необходимые реанимационные мероприятия уже в дороге. Также новая карета скорой помощи расширяет возможности Центра по обслуживанию большего количества вызовов.
В пресс-службе Одесской ОГА подчеркнули, что подобные инициативы являются результатом тесного сотрудничества местных органов власти, общественных организаций и международных партнеров, которые способствуют укреплению медицинской инфраструктуры области.
Читайте также: