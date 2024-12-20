Новини Одеси та Одеської області

В Одесі медики отримали новий автомобіль швидкої допомоги

В Одесі медики отримали новий автомобіль швидкої допомоги

Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав сучасний автомобіль швидкої допомоги Mercedes-Benz Sprinter. Підтримку надано завдяки громадській організації «Наші Черьомушки» та за сприяння Одеської обласної військової адміністрації. Про це повідомили у пресс-службі Одеської ОДА.

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Новий автомобіль оснащений сучасним обладнанням та дозволяє надавати своєчасну і якісну медичну допомогу. Наявність сучасного обладнання на борту автомобіля забезпечує можливість проводити необхідні реанімаційні заходи вже в дорозі. Також нова карета швидкої допомоги розширює можливості Центру щодо обслуговування більшої кількості викликів.

медична машина

У пресслужбі Одеської ОДА підкреслили, що подібні ініціативи є результатом тісної співпраці місцевих органів влади, громадських організацій та міжнародних партнерів, які сприяють зміцненню медичної інфраструктури області.

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