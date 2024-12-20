В Одесі медики отримали новий автомобіль швидкої допомоги

Новий автомобіль оснащений сучасним обладнанням та дозволяє надавати своєчасну і якісну медичну допомогу. Наявність сучасного обладнання на борту автомобіля забезпечує можливість проводити необхідні реанімаційні заходи вже в дорозі. Також нова карета швидкої допомоги розширює можливості Центру щодо обслуговування більшої кількості викликів.

У пресслужбі Одеської ОДА підкреслили, що подібні ініціативи є результатом тісної співпраці місцевих органів влади, громадських організацій та міжнародних партнерів, які сприяють зміцненню медичної інфраструктури області.

Читайте також: