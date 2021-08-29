В Одессе ЛГБТ-шествие «помогло» схватить двух грабителей

В одесском парке Шевченко два грабителя угрозами заставили прогуливающуюся парочку отдать им смартфоны и сумку, в которой были деньги и банковские карты. К счастью, неподалёку патрулировал полицейский спецназ.

28 августа для одесской полиции выдалось непростым. В городе проходило ЛГБТ-шествие, и его участников надо было охранять от агрессивных поборников «традиционных» ценностей.

В итоге, в центре Одессы было много представителей правоохранителей. Как раз в это время грабители и напали на парня с девушкой в парке Шевченко.

Как рассказали в нацполиции, пострадавшие сообщили о преступлении против них встреченным полицейским спецназовцам, патрулирующим в этот день парк. И те по горячим следам задержали грабителей, которые не успели далеко уйти.

Действия обоих молодых людей в возрасте 19-ти и 25-ти лет квалифицировали по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения фигурантов поместили в изолятор временного содержания. За ограбление им грозит до шести лет лишения свободы.

Читайте также: Двойное невезение: одессита за один вечер обокрали и ограбили

Фото Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области