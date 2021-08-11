Двойное невезение: одессита за один вечер обокрали и ограбили

В Одессе полицейские привлекают к ответственности местную девушку и иностранца за кражу и ограбление 34-летнего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Сначала пострадавшего обокрала 24-летняя жительница Одесского района, знакомство с которой он отмечал на пляже в Аркадии за бокалом вина. Девушка дождалась, когда подвыпивший кавалер заснет, а потом забрала у него кольцо, смартфон и несколько тысяч гривен.

Когда мужчина пришел в себя после сна, ему предложил помощь 22-летний выходец из Закавказья.

Иностранец предложил обворованному и растерянному мужчине довезти его домой. Затем поднялся вместе с ним в квартиру чтобы получить оплату за проезд.

А там ударил и отобрал золотые изделия и несколько тысяч долларов.

Потом выяснилось, что злоумышленника уже разыскивает киевская полиция по подозрению в ограблении.

После того, как жертва обратилась в полицию, девушку задержали в тот же день в Одессе. Мужчина с награбленным пытался бежать в Россию, но спустя два дня был задержан в Черниговской области.

Беглецу объявили подозрение в ограблении, совмещенном с проникновением в жилище, и поместили его в следственный изолятор. За содеянное иностранцу грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Девушку за кражу ждет штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо же исправительные работы на срок до двух лет. Самые суровые варианты наказания в ее случае: арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Меры наказания обоим преступникам определит суд.

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Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.