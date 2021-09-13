В Одесской области неизвестные вырвали у женщины сумки с 1 миллионом гривен

Ограбление произошло на промтоварном рынке “7-й километр” в Одесской области. Неизвестные отобрали у предпринимательницы из Черновцов более 1 млн грн.

Об этом сообщает «Діло».

Как отмечается, рано утром, 12 сентября, в полицию от одного из охранников рынка поступило сообщение об ограблении 37-летней женщины.

По предварительным данным, группа неизвестных напала на предпринимательницу из Черновцов на улице Базовой. Распылив в лицо потерпевшей слезоточивый газ, грабители избили ее и вырвали из рук две сумки с деньгами. Там было более 1 млн грн.

Предполагается, что злоумышленники, сразу скрылись с места преступления на автомобиле.

В силу ввели план “Перехват”. Открыто уголовное производство.

Отметим, что подобные происшествия уже случались на 7 километре. В марте этого года на автостоянке промтоварного рынка разбойники напали на предпринимателя, который торгует текстилем. Добычей преступников стали 14 миллионов гривен.

А неподалеку от 7 километра, возле торгового центра «Метро», преступники отобрали у мужчины пакет с деньгами и скрылись на мопеде, направившись в сторону Одессы. В пакете было 174 тыс. долл., то есть более 4,5 млн. грн.

Также “Одесская Жизнь” сообщала, что вооруженные разбойники ограбили два микроавтобуса предпринимателей из Львовской области, которые ехали на промрынок “7 км”.

Фото Обозреватель