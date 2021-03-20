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Дерзкое ограбление на одесском «7-м километре»: инцидент расследует полиция

Дерзкое ограбление на одесском «7-м километре»: инцидент расследует полиция

Одесские правоохранители расследуют обстоятельства разбойного нападения на промтоварном рынке «7-й километр».
Об этом сообщает пресс-служба Главка Нацполиции в Одесской области.

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В полиции напомнили, что в четверг, 18 марта, на автостоянке рынка группа неизвестных в балаклавах напала на нескольких жителей Одесского района, применив газовые баллончики и травматическое оружие, и отобрала у них сумки с деньгами. После ограбления преступники скрылись на автомобиле.

В результате нападения двое пострадавших 34 и 58 лет получили ожоги глаз и травмы головы и лица. Медики оказали им необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

По факту разбойного нападения начато криминальное производство. В полиции просят откликнуться очевидцев произошедшего.

Как сообщалось ранее, в Одессе на автостоянке промрынка «7-й километр» ограбили предпринимателя из Черноморска Одесской области, торгующего текстилем. У него отобрали 14 миллионов гривен.

Полиция ввела в действие оперативный план «Перехват».

Ранее в Одессе задержали «вора в законе» по кличке «Мамука Хонский».

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

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