Вражеская авиация атаковала Одессу ракетами: позвучал взрыв

Во вторник, 29 октября 2024 года, после полудня российские агрессоры атаковали Одессу и область ракетами. Несколько минут назад в районном центре прогремел взрыв.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 12:23. Тогда же мониторинговые каналы сообщили, что тактическая авиация запустила крылатые ракеты с моря.
«Жители Одесской области, пожалуйста, находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги! Это важно!», — написал в телеграм руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
Предварительно, было применено две ракеты Х-31П в сторону Одессы и Черноморска, сообщают мониторинковые каналы.
На данный момент дан отбой воздушной тревоги.
Официальная информация и подробности атаки станут известны позже.