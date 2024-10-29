Новости Одессы и Одесской области

Вражеская авиация атаковала Одессу ракетами: позвучал взрыв

Вражеская авиация атаковала Одессу ракетами: позвучал взрыв

Во вторник, 29 октября 2024 года, после полудня российские агрессоры атаковали Одессу и область ракетами. Несколько минут назад в районном центре прогремел взрыв.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 12:23. Тогда же мониторинговые каналы сообщили, что тактическая авиация запустила крылатые ракеты с моря.

«Жители Одесской области, пожалуйста, находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги! Это важно!», — написал в телеграм руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Предварительно, было применено две ракеты Х-31П в сторону Одессы и Черноморска, сообщают мониторинковые каналы.

На данный момент дан отбой воздушной тревоги.

Официальная информация и подробности атаки станут известны позже.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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